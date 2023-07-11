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В Литву вслед за Байденом прилетел "самолет Судного дня"

10:53
  • вторник
  • 11 июля 2023

Сегодня стартует саммит НАТО

Boeing 747-E4B, называемый "самолетом Судного дня", приземлился в Вильнюсе вслед за лидером США Джо Байденом.

"Борт днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд и приземлился в Вильнюсе утром во вторник", - сообщил сервис Flightradar24 (цитата по РИА Новости).

Американский президент прилетел в Литву для участия в саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля.

Boeing E-4B ВМС США – это резервный командный пункт Пентагона на случай ядерной войны. Борт называют "самолетом Судного дня", так как он будет играть ключевую роль в подобном конфликте. Он позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом.

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