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Белый дом назвал передачу Киеву кассетных боеприпасов временной мерой

11:08
  • вторник
  • 11 июля 2023

Это якобы требуется на период наращивания производства артиллерийских снарядов

Вашингтон рассматривает поставки кассетных боеприпасов Киеву как временную меру, пока США не нарастят производство артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. Такое заявление сделал во вторник, 11 июля, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По словам чиновника, Соединенные Штаты несколько месяцев назад начали наращивать производство артиллерийских боеприпасов. Как только оно достигнет необходимого уровня и производство артиллерийских боеприпасов сможет удовлетворить потребности Украины, то потребность в поставках кассетных боеприпасов отпадет.

Конкретные сроки он не назвал, но указал, что "речь идет о месяцах", сообщает РИА Новости.

Салливан также утверждает, что "существует широкая мера понимания, почему Соединенные Штаты приняли это решение", поэтому решение США о поставках Киеву кассетных боеприпасов не представляет угрозы для единства НАТО.

При этом в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты, согласившись на отправку Киеву кассетных бомб, фактически признались в совершении военных преступлений на Украине и готовность действовать по принципу "хуже уже не будет".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала передачу Киеву кассетных боеприпасов еще одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США. Она отметила, что данный шаг нацелен на максимальное затягивание конфликта и войну до последнего украинца.

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