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В НАТО отвергли связь решения Турции по членству Швеции с поставками F-16

11:20
  • вторник
  • 11 июля 2023

Анкара неожиданно сменила позицию

Поставки американских истребителей F-16 в Турцию не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО. Об этом заявил во вторник, 11 июля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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По утверждению политика, "Турция ясно дала понять", что вопрос поставок F-16 не является частью сделки по Швеции, поскольку эта тема — "собственное решение США".

Однако Столтенберг подтвердил, что "в рамках этих договоренностей отменены ограничения на поставки оружия Турции со стороны других стран НАТО", сообщает ТАСС. О чем конкретно идет речь, норвежец уточнять не стал.

Соединенные Штаты отказали Анкаре в поставках истребителей F-16 за решение турецких властей приобрести у России системы противовоздушной обороны С-400. Однако В 2021 году обсуждение поставок боевых самолетов возобновилось.

В марте член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял, что Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями. Чиновник выразил мнение, что турецкое правительство совершило ошибку, попросив у Вашингтона истребители, которые Конгресс до сих пор отказывается предоставить под "каким-то предлогом".

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