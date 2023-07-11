ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России смогут аннулировать брак из-за смены пола

11:40
  • вторник
  • 11 июля 2023

Это также подразумевает запрет на усыновление

Комитет Госдумы по здоровью рекомендовал принять во втором чтении закон о запрете смены пола и одобрил несколько поправок к нему.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента депутатами всех думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным.

Согласно поправкам:

  • В случае смены пола одного из супругов брак аннулируют;
  • Сменившему пол запретят усыновлять ребенка;
  • Запрещено делать операции и принимать лекарства, направленные на смену пола.

Законопроект также запрещает органам ЗАГС вносить исправления в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Врачам запретят проводить операции по смене пола за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей

Новые правила не будут распространяться на тех, кто сменил пол до момента принятия поправок, передает РИА Новости.

Ранее Володин отметил, что традиционные семейные ценности важны для россиян Закон о запрете пола будет принят Госдумой в течение июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Молодожены
Молодожены
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.