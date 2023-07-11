В России смогут аннулировать брак из-за смены пола

Это также подразумевает запрет на усыновление

Комитет Госдумы по здоровью рекомендовал принять во втором чтении закон о запрете смены пола и одобрил несколько поправок к нему.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента депутатами всех думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным.

Согласно поправкам:

В случае смены пола одного из супругов брак аннулируют;

Сменившему пол запретят усыновлять ребенка;

Запрещено делать операции и принимать лекарства, направленные на смену пола.

Законопроект также запрещает органам ЗАГС вносить исправления в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Врачам запретят проводить операции по смене пола за исключением случаев лечения врожденных физиологических аномалий у детей

Новые правила не будут распространяться на тех, кто сменил пол до момента принятия поправок, передает РИА Новости.

Ранее Володин отметил, что традиционные семейные ценности важны для россиян Закон о запрете пола будет принят Госдумой в течение июля.

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