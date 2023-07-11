Собянин: МЦД-4 будет открыт уже этой осенью

У россиян появится возможность проехать через всю Москву

Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) откроют осенью 2023 года.

Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Все основные работы уже закончены.

"Это один из самых сложных проектов метро. Мы над ним работаем с 2015 года, то есть семь с лишним лет", - заявил мэр на встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов

Проблема заключалась в том, что нужно было проложить дополнительные магистральные пути. Кроме того, МЦД-4 проходит через центр Москвы, охватывает все столичные вокзалы, кроме Павелецкого. Для этого нужно было соединить разрозненные железные дороги, построить эстакады и мосты, новые путепроводы и транспортные узлы.

Помимо комфортных составов, пассажирам будут доступны новые тарифы, сопоставимые с метро. Пересадка на станции метрополитена будет бесплатной.

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