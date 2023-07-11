ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: МЦД-4 будет открыт уже этой осенью

11:26
  • вторник
  • 11 июля 2023

У россиян появится возможность проехать через всю Москву

Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) откроют осенью 2023 года.  

Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Все основные работы уже закончены.

"Это один из самых сложных проектов метро. Мы над ним работаем с 2015 года, то есть семь с лишним лет", - заявил мэр на встрече с жителями Троицкого и Новомосковского административных округов

Проблема заключалась в том, что нужно было проложить дополнительные магистральные пути. Кроме того, МЦД-4 проходит через центр Москвы, охватывает все столичные вокзалы, кроме Павелецкого. Для этого нужно было соединить разрозненные железные дороги, построить эстакады и мосты, новые путепроводы и транспортные узлы.

Помимо комфортных составов, пассажирам будут доступны новые тарифы, сопоставимые с метро. Пересадка на станции метрополитена будет бесплатной.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
МЦД
МЦД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.