Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией

США уверяют в нежелании открытой конфронтации с Россией

Президент США Джо Байден отмечал, что принятие Украины в Североатлантический альянс на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля привело бы НАТО к войне с Россией. Такое заявление сделал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

При этом ранее Вашингтон уже открыто отмечал, что Украина пока не соответствует критериям членства в НАТО, поэтому претендовать на вступление в альянс в ближайшее время она не может.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в Соединенных Штатах "делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе".

Дипломат указал, что это ведет лишь к появлению непреодолимых препятствий на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, который угрожает всей мировой безопасности.

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