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Товарооборот России и КНР с начала 2023 года превысил 90 млрд долларов

12:00
  • вторник
  • 11 июля 2023

Страны продолжают развивать партнерские отношения

Российско-китайский товарооборот за первые шесть месяцев 2023 года превысил 90 млрд долларов, превысив показатель аналогичного периода 2022 года на 20%. Об этом во вторник, 11 июля, рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Си Цзиньпин назвал основу развития российско-китайских отношений

При этом торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский привел данные о том, что взаимный товарооборот за период с января по май уже достиг 94 млрд долларов.

Китайский дипломат отметил, что Россия является основным источником импорта в Китай угля, сырой нефти и газа. Также открываются хорошие перспективы для сотрудничества в сельском хозяйстве.

Все это заложило хорошую основу для реализации выдвинутой главами двух государств цели выйти на годовой объем торговли в 200 млрд, заявил Чжан Ханьхуэй, а Дахновский допустил, что удастся преодолеть эту планку "досрочно, не дожидаясь окончания года", сообщает ТАСС.

По словам лидера КНР Си Цзиньпина, который в мае записал видеообращение к участникам Евразийского экономического форума, товарооборот Евразийского экономического союза с Китаем составил более 240 млрд долларов за год и вырос на 30%. Теперь Россия и страны ШОС сталкиваются с новым вызовом: нужна инфраструктура, чтобы перевозить такие объемы продукции.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявлял, что товарооборот России и Китая растет и в 2023 году может достичь рекордной отметки в 200 млрд долларов. Политик напомнил, что такую задачу ранее поставили лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин.

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