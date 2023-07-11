Политолог Матвейчев: ДЭГ - надежный и прозрачный инструмент голосования

Привязки к прописке нет

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) - это надежный и прозрачный инструмент.

Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщил политолог Олег Матвейчев. "Это очень удобно, не нужно никуда ходить. Это современно и абсолютно высоконадежно", - подчеркнул он.

ДЭГ позволит повысить общую явку на сентябрьских выборах. На участках разместят специальные терминалы, в которых можно электронно проголосовать.

"Человек не привязан к месту прописки, может на любой участок зайти и проголосовать", - подчеркнул политолог.

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