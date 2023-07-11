ФСБ задержала сотрудника российского банка за госизмену

Он финансировал ВСУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала уроженца Пермского края, подозреваемого в государственной измене в виде финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 11 июля, рассказали в Центре общественных связей спецслужбы.

Там уточнили, что задержанный работает в одном из российских коммерческих банков. Он сделал безналичный денежный перевод на расчетный счет украинской кредитно-финансовой организации для приобретения для ВСУ беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности России.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена), сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности в Южно-Сахалинске предотвратили подготовку терактов в военном комиссариате и на объекте энергосистемы острова. При этом был задержан сторонник украинского неонацизма — гражданин России 1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене. Злоумышленник арестован.

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