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Лукашенко предложил купить зерно в России, "пока дешевое"

12:38
  • вторник
  • 11 июля 2023

По словам политика, "зерно всегда пригодится"

Небольшой недобор урожая зерна, который по объективным погодным причинам ожидается в этом году, Белоруссия планирует компенсировать закупкой в России. Об этом главе государства Александру Лукашенко доложили ответственные в республике за агропромышленный комплекс.
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Лукашенко в ответ отметил, что зерно, "пока дешевое, надо закупать", поскольку "это же золотовалютный резерв".

Белорусский лидер подчеркнул, что "зерно всегда пригодится", сообщает БелТА.

Ранее руководитель российского Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что Россия в новом сельскохозяйственном году может экспортировать до 55 млн тонн зерна. Он отметил, что это "тоже, в принципе, достойная очень цифра", причем "если будет расти урожай, внутреннее потребление у нас в принципе константа, оно стабильно примерно". Соответственно, экспортный потенциал по зерновым в случае увеличения объема урожая может быть и увеличен.

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