В Москве открылась выставка, посвященная Гавриилу Державину

Гости смогут проследить все этапы становления будущего государственного деятеля

Выставка, посвященная одному из наиболее выдающихся деятелей в истории России, открылась сегодня на Гоголевском бульваре в центре столицы.

В преддверии 280-летнего юбилея Гавриила Державина экспозиция рассказывает о жизненном пути первого министра юстиции и поэта эпохи Просвещения. На трех десятках стендов собрана информация, с помощью которой можно проследить все этапы становления будущего государственного деятеля - от сына мелкопоместного казанского дворянина до гвардейца Преображенского полка, статс-секретаря Екатерины Великой и главы образованного Александром I министерства юстиции. Повествует выставка и о литературном таланте Державина.

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