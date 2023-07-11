Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

Это машины нового уровня

Сегодня столичное управление Росгвардии получило от московских властей 100 автомобилей марки "Москвич 3". В церемонии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и директор Росгвардии Виктор Золотов. Компактные кроссоверы с просторным салоном и комфортными сидениями оснащены всем необходимым для оперативной работы.

Старший сержант и полицейский водитель Алексей Карасев уже ощущает разницу - совсем скоро предстоит пересесть из привычных седанов в новые городские кроссоверы.

У базы Росгвардии в Строгине - ровно 100 новых автомобилей марки "Москвич". В торжественной обстановке машины передал сотрудникам ведомства мэр Москвы Сергей Собянин.

"Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев обеспечения безопасности столицы как от внешних врагов, так и наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы, детских садов, школ, больниц, органов государственной власти. От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей и развитие нашего города. Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие материально-технического обеспечения Росгвардии, социальную поддержку ее воинов. Спасибо за совместную работу", - отметил Собянин.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов поблагодарил за помощь войскам и отдельно отметил значимость такой поддержки в непростых условиях.

"Благодаря усилиям правительства Москвы на протяжении многих лет качественно решаются вопросы развития войсковой инфраструктуры, укрепления материальной базы наших подразделений и повышения уровня социальной защищенности личного состава. Уверен, что переданная сегодня техника, а также приобретенные московским правительством 20 микроавтобусов "Газель" будут способствовать качеству повышению надёжной охраны внутри объектов, а также безопасности жителей и многочисленных гостей столицы", - сказал он.

Машины поступят на службу подразделения вневедомственной охраны, которая, к слову, в прошлом году отметила свое 70-летие. А автоподарок оказался символичным - ведь первые группы задержания тоже ездили на "Москвичах", только легковых. Теперь же это машины нового уровня - с сигнальной громкоговорящей установкой и специализированной системой наблюдения. На обновленном автопарке наряды Росгвардии будут патрулировать столичные улицы, поддерживать порядок и смогут быстрее реагировать на сигналы тревоги.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"