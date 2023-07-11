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Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей "Москвич"

14:57
  • вторник
  • 11 июля 2023

Это машины нового уровня

Сегодня столичное управление Росгвардии получило от московских властей 100 автомобилей марки "Москвич 3". В церемонии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и директор Росгвардии Виктор Золотов. Компактные кроссоверы с просторным салоном и комфортными сидениями оснащены всем необходимым для оперативной работы.

Старший сержант и полицейский водитель Алексей Карасев уже ощущает разницу - совсем скоро предстоит пересесть из привычных седанов в новые городские кроссоверы.

У базы Росгвардии в Строгине - ровно 100 новых автомобилей марки "Москвич". В торжественной обстановке машины передал сотрудникам ведомства мэр Москвы Сергей Собянин.

"Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев обеспечения безопасности столицы как от внешних врагов, так и наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы, детских садов, школ, больниц, органов государственной власти. От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, безопасность жителей и развитие нашего города. Поэтому всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие материально-технического обеспечения Росгвардии, социальную поддержку ее воинов. Спасибо за совместную работу", - отметил Собянин.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов поблагодарил за помощь войскам и отдельно отметил значимость такой поддержки в непростых условиях. 

"Благодаря усилиям правительства Москвы на протяжении многих лет качественно решаются вопросы развития войсковой инфраструктуры, укрепления материальной базы наших подразделений и повышения уровня социальной защищенности личного состава. Уверен, что переданная сегодня техника, а также приобретенные московским правительством 20 микроавтобусов "Газель" будут способствовать качеству повышению надёжной охраны внутри объектов, а также безопасности жителей и многочисленных гостей столицы", - сказал он.

Машины поступят на службу подразделения вневедомственной охраны, которая, к слову, в прошлом году отметила свое 70-летие. А автоподарок оказался символичным - ведь первые группы задержания тоже ездили на "Москвичах", только легковых. Теперь же это машины нового уровня - с сигнальной громкоговорящей установкой и специализированной системой наблюдения. На обновленном автопарке наряды Росгвардии будут патрулировать столичные улицы, поддерживать порядок и смогут быстрее реагировать на сигналы тревоги.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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Автомобили "Москвич" передали Росгвардии
Сергей Собянин на церемонии передачи автомобилей "Москвич" Росгвардии
Сергей Собянин на церемонии передачи автомобилей "Москвич" Росгвардии
Автомобили "Москвич" передали Росгвардии
Автомобили "Москвич" передали Росгвардии
Автомобили "Москвич" передали Росгвардии
Автомобили "Москвич" передали Росгвардии
Автомобили "Москвич" передали Росгвардии
Автомобили "Москвич" передали Росгвардии
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