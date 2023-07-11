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Научная станция МГТУ им. Баумана заработала на фестивале "Вкусы России"

15:04
  • вторник
  • 11 июля 2023

Школьники смогут проявить свои таланты под руководством опытных наставников

Оптические игры и альтернативная энергетика. Научная станция Бауманского университета заработала на фестивале "Вкусы России".

Основы точных наук и программирования, биотехнологии и оптики, а ещё энергетики - и всё это не в виде скучных лекций, а интеллектуальных игр. Проект создан для детей - будущих инженеров, IT-специалистов, учёных.

Школьники, для которых каникулы - время смелых исследований и открытий - смогут проявить свои таланты под руководством опытных наставников. Самостоятельно собрать экспериментальную модель и тут же её протестировать - отличный отдых для юных гениев.

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Научная станция МГТУ имени Н.Э. Баумана на площадке фестиваля "Вкусы России"
Научная станция МГТУ имени Н.Э. Баумана на площадке фестиваля "Вкусы России"
Научная станция МГТУ имени Н.Э. Баумана на площадке фестиваля "Вкусы России"
Научная станция МГТУ имени Н.Э. Баумана на площадке фестиваля "Вкусы России"
Научная станция МГТУ имени Н.Э. Баумана на площадке фестиваля "Вкусы России"
Научная станция МГТУ имени Н.Э. Баумана на площадке фестиваля "Вкусы России"
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