Научная станция МГТУ им. Баумана заработала на фестивале "Вкусы России"

Школьники смогут проявить свои таланты под руководством опытных наставников

Оптические игры и альтернативная энергетика. Научная станция Бауманского университета заработала на фестивале "Вкусы России".

Основы точных наук и программирования, биотехнологии и оптики, а ещё энергетики - и всё это не в виде скучных лекций, а интеллектуальных игр. Проект создан для детей - будущих инженеров, IT-специалистов, учёных.

Школьники, для которых каникулы - время смелых исследований и открытий - смогут проявить свои таланты под руководством опытных наставников. Самостоятельно собрать экспериментальную модель и тут же её протестировать - отличный отдых для юных гениев.

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