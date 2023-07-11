Потерявшегося в аэропорту "Внуково" кота нашли

Его искали почти неделю

С большим волнением одна из волонтеров, помогавших хозяевам с поисками потерянного в аэропорту питомца, посреди ночи помчалась во "Внуково". Там в одном из терминалов нашли и поймали какого-то кота. Но вот того ли - в отсутствии хозяев девушке и предстояло выяснить. Ведь накануне днём о котике со схожими же приметами неподалеку от аэропорта ей уже сообщали, но он оказался просто очень похож на хвостатого внуковского беглеца. В то что наконец-то удача улыбнулась, она поверила, лишь заглянув в переноску: внутри сидел тот самый потеряшка.

Как с самого начала и полагали хозяева, он дожидался их в том же месте, где и потерялся. Почти 7 дней без еды и воды просидел в своем укрытии посреди техники на одном из грузовых перронов. Оттуда до трапа, где стоял самолет с его улетевшей хозяйкой, метров 30-50 не больше.

В чате по поиску кота, пропавшего во "Внуково", без малого пять сотен человек. Кто распространял листовки с объявлением о пропаже, кто писал обращения в аэропорт, кто поддерживал хозяев советом. Среди неравнодушных немало и сотрудников авиагавани. В багажном отделении аэропорта четверолапый питомец потерялся ещё 4 июня, когда со своей хозяйкой и её маленькой дочкой должен был улететь в Якутск одной из местных авиакомпаний. Там помочь с поисками животного хозяевам отказались, хотя при отправке владелица все сделала по правилам. Она лично передала переноску с животным в багаж, на ней поставили пломбу и унесли. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, но ничего не обнаружили.

Поиски длились неделю. Хозяева кота старались держаться как могли, но надежду воссоединиться с домашним любимцем не теряли. А узнав этим утром, что он все-таки нашёлся, начали верить в чудеса.

Оголодавший, обезвоженный, но счастливый - со своим хозяином он возвращается домой. Теперь он больше никуда не полетит, так решили на семейном совете. Всем, кто помогал с его поисками, хозяева бесконечно благодарны. А чат, объединивший добровольцев, решили не удалять. Его переименовали в группу помощи животным в окрестностях аэропорта. Ее участники уже создают свод правил по безопасной перевозке животных и пристраивают в добрые руки бездомного котика. Того самого двойника потеряшки.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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