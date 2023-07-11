Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты

Париж отправит Киеву ракеты SCALP

Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил во вторник, 11 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Политик подтвердил, что Париж решился на поставки Киеву ракет SCALP, которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары на большом расстоянии, сообщает ТАСС.

Ранее источник в германском кабмине заявил, что Германия намерена объявить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе о новых поставках оружия Киеву, но речь о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus не идет.

При этом в мае министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров нужны Киеву прямо сейчас.

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