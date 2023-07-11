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Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты

12:56
  • вторник
  • 11 июля 2023

Париж отправит Киеву ракеты SCALP

Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. Об этом заявил во вторник, 11 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Политик подтвердил, что Париж решился на поставки Киеву ракет SCALP, которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары на большом расстоянии, сообщает ТАСС.

Ранее источник в германском кабмине заявил, что Германия намерена объявить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе о новых поставках оружия Киеву, но речь о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus не идет.

При этом в мае министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров нужны Киеву прямо сейчас.

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