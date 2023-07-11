Будущие контрактники рассказали о желании служить Родине в зоне СВО

У многих там родные и друзья

Будущие контрактники рассказали о собственных мотивах пойти служить в войсках в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Один из пришедших на пункт отбора заявил, что идет на фронт, чтобы поддержать наших бойцов.

"Много моих близких друзей служат, я считаю, что должен тоже там быть", - сказал один из мужчин.

Другой ранее уже служил в спецназе и тоже намерен поддержать страну и ребят в зоне СВО.

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или через чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"