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Польша назвала условие прочного мира с Украиной

13:19
  • вторник
  • 11 июля 2023

11 июля - День памяти жертв Волынской резни

Устойчивый мир в отношениях Польши и Украины возможен только при условии совместной работы над выяснением правды о Волынской резне. Об этом заявил во вторник, 11 июля, польский министр иностранных дел Збигнев Рау.

В День памяти жертв Волынской резни дипломат выразил уверенность в том, что "только совместное открытие правды приведет к прочному примирению" между Польшей и Украиной, сообщает ТАСС.

Осложняют отношения Киева и Варшавы не только давние события, но и современная ситуация. Социолог Хенрик Доманьский рассказал, что большая часть граждан Польши не поддерживает пребывание в стране украинских беженцев из-за значительного увеличения расходов государства на их проживание.

При этом эксперт подчеркнул, что на фоне роста недовольства действующими властями все большую популярность у польского народа приобретает консервативная Конфедерация свободы и независимости.

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
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