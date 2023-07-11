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Пропавшие в Пермском крае туристы живы

13:16
  • вторник
  • 11 июля 2023

В группе были дети

Спасители обнаружили туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае.

Все они живы и здоровы, сообщило министерство территориальной безопасности региона в своем Telegram-канале. В ближайшее время их осмотрят медики.

Telegram-канал SHOT пишет, что туристы не подозревали, что их ищут. Они отдыхали в семи километрах от деревни Безгодово.

О том, что туристическая группа из 22 человек перестала выходить на связь, стало известно утром во вторник, 11 июля. 11 взрослых и 11 детей пропали при сплаве по реке Усьва, свой маршрут они не зарегистрировали. От них не было вестей с 9 июля.

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