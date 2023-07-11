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В Кремле предупредили о последствиях передачи Украине дальнобойных ракет

13:15
  • вторник
  • 11 июля 2023

Это лишь утяжелит участь Киева

Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия чревато последствиями.
Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты

Шаг Парижа вынуждает Москву принимать контрмеры. Об этом во вторник, 11 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что поставки вооружения на Украину лишь затягивают СВО и утяжеляют участь станы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине ракет SCALP дальнего радиуса действия.

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