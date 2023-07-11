В Кремле предупредили о последствиях передачи Украине дальнобойных ракет

Это лишь утяжелит участь Киева

Решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия чревато последствиями.

Шаг Парижа вынуждает Москву принимать контрмеры. Об этом во вторник, 11 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что поставки вооружения на Украину лишь затягивают СВО и утяжеляют участь станы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине ракет SCALP дальнего радиуса действия.

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