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Песков оценил смену позиции Турции по членству Швеции в НАТО

13:39
  • вторник
  • 11 июля 2023

Анкара долго блокировала заявку Стокгольма, но ситуация изменилась

Российская сторона прекрасно понимает приверженность Анкары своим обязательствам в НАТО. Об этом во вторник, 11 июля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
CNN: Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до 23 июля

Спикер Кремля напомнил, что Турция как член Североатлантического альянса имеет обязательства, "это никогда не было для нас секретом и в этом плане мы никогда не носили розовые очки".

При этом Песков напомнил, что есть и "другая часть истории". По его словам, "у нас есть разногласия, их тоже мы не скрываем, но есть и та часть наших отношений, которая абсолютно соответствует интересам наших двух стран, которые достаточно важны для нас и важны для самой турецкой стороны", сообщает ТАСС.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, но столкнулась с возражениями Турции, недовольной политикой Стокгольма в отношении курдских организаций — Анкара считает их террористическими и требует жестких мер в их отношении. Ситуацию усугубляли прошедшие в Швеции акции по сожжению Корана.

Однако 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что президент Турции согласился передать на рассмотрение парламента шведскую заявку. При этом в альянсе заверили, что поставки американских истребителей F-16 в Турцию не являются частью сделки по приему Швеции в НАТО.

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