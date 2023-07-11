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В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита НАТО

13:58
  • вторник
  • 11 июля 2023

Москва следит за происходящим

Страны НАТО считают Россию своим противником, поэтому на стартовавшем в Вильнюсе саммите все обсуждения будут явно вестись во враждебном по отношению к нашей стране ключе. Такое заявление сделал во вторник, 11 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля указал, что "речь идет о саммите объединения, которое носит ярко выраженный концентрированный антироссийский характер". Все, что там будет сказано и сделано, станет "предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности".

Песков также отметил, что "содержательная часть в канун этого саммита, собственно, уже начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в выступлениях и заявлениях представителей всех стран — членов альянса", сообщает ТАСС.

В Белом доме ранее подтвердили, что можно не ждать принятия Украины в НАТО на начавшемся в Вильнюсе саммите. Президент США Джо Байден отмечал, что принятие Украины в Североатлантический альянс на саммите блока в Вильнюсе 11-12 июля привело бы НАТО к войне с Россией. При этом Вашингтон уже открыто отмечал, что Украина пока не соответствует критериям членства в НАТО, поэтому претендовать на вступление в альянс в ближайшее время она не может.

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