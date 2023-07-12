Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Жизнь преподает уроки - обращайте на них внимание

Овны

Середина лета выдалась активной - в ваш знак приходит загадочный Верхний Лунный узел. Приготовьтесь отслеживать события, чтобы понять – к худу это или к добру.

Тельцы

Какая-то важная тема уйдет из вашей жизни вместе с Лунным узлом. Вспомните, что вас беспокоило больше всего в последние полтора года – скорее всего, испытание окончено.

Близнецы

Если вы думали, что все уже позади, то сегодня обнаружите, что находитесь только в середине пути. Это очень важный этап, благодаря которому вы многому научитесь.

Раки

Эмоциональность, возможно, даже слезы характерны сегодня для вашего поведения. Если это мешает – работайте над собой, если нет – облегчите душу и не переживайте.

Львы

Подготовьтесь к тому, что в вашей жизни начинается новая полоса. Подумайте: что возьмете с собой в будущее, а от чего необходимо избавиться, даже если жаль расставаться.

Девы

В ближайшие полтора года вам придется отдавать долги – не кармические, а настоящие, денежные. Если их нет, можно считать вас идеальным учеником Вселенной!

Весы

Все, что вас сейчас беспокоит в отношениях или лично в себе, имеет очень давние корни – причина формировалась годами. Пришло время ее решить, хотите вы этого или нет.

Скорпионы

В самом лучшем положении сейчас представители знака, которые давно практикуют заботу о себе. Новичкам же придется учиться отдыхать и заботиться о здоровье – это задача № 1.

Стрельцы

Рождение детей или отправка их в школы, вузы, самостоятельную жизнь – ваши ближайшие задачи. А некоторым из вас предстоит стать публичными персонами, готовьтесь!

Козероги

Хотите переехать, продать или купить жилье, обзавестись семьей или, наоборот, уйти в свободное плавание? Наступает время перемен, пользуйтесь силой попутного ветра!

Водолеи

Обратите внимание на уроки, которые вам пытается преподать жизнь. Необязательно делиться своими мыслями с окружающими, достаточно честно поговорить с собой.

Рыбы

Вы находитесь в выгодной позиции – вам дается возможность исправить ошибки. Теперь вы стали опытнее и мудрее, знаете, как поступать и чего ожидать.

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