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МИД отреагировал на ситуацию со вступлением новых стран в НАТО

14:15
  • вторник
  • 11 июля 2023

Москва наблюдает за ситуацией

Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.
Песков оценил смену позиции Турции по членству Швеции в НАТО

Об этом во вторник, 11 июля, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные", - заявил министр (цитата по РИА Новости).

Москву удивило, насколько быстро Финляндия и Швеция отказались от своего нейтрального статуса ради вступления в НАТО. Нейтралитет давал Хельсинки и Стокгольму репутацию, которых теперь нет, подчеркнул Лавров.

Москва будет делать выводы в зависимости от того, как быстро и глубоко НАТО будет осваивать территории Швеции и Финляндии. 

Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в мае 2022 года, но столкнулась с возражениями Турции, недовольной политикой Стокгольма в отношении курдских организаций - Анкара считает их террористическими и требует жестких мер в их отношении. Ситуацию усугубляли прошедшие в Швеции акции по сожжению Корана. В июле 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что президент Турции согласился передать на рассмотрение парламента шведскую заявку.

Финляндия подала заявку также в мае 2022 года. Анкара долгое время блокировала стремление Хельсинки присоединиться к Североатлантическому альянсу, требовала объявить организации курдов вне закона, а также выдать обвиняемых Турцией в терроризме. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-членом альянса.

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