Путин отметил негативные тенденции в банковской сфере США

Президент встретился с Андреем Костиным

Российский банковский сектор остаётся устойчивым и надёжным, несмотря на убытки из-за нелегитимных действий Запада. Состояние финансовой системы сегодня обсудили Владимир Путин и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на встрече в Кремле.

Кредитная организация активно создаёт новую инфраструктуру для расчётов в рублях и валютах дружественных стран. Санкции повысили независимость и суверенитет отечественного банковского сектора. А за рубежом, напротив, привели к обесцениванию активов и другим проблемам. В США - крупнейший финансовый кризис с 2008-го года. Сейчас он распространяется и на Европу.

Путин: То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединённых Штатов.

Костин: Я с вами согласен. Сейчас надо учиться работать по-новому. И я думаю, что за несколько лет вполне возможно в значительной степени перестроить финансовую систему. И, конечно, я думаю, она будет иметь другой облик.

Путин: А структура портфеля сегодня какая у банка?

Костин: Владимир Владимирович, мы сегодня, конечно, не кредитуем больше в валютах западных стран, такой возможности нет. У нас растет рублёвый, и мы постепенно работаем в юанях, в других валютах.

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