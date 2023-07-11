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ВС России пресекли серию попыток ВСУ перейти в наступление

14:18
  • вторник
  • 11 июля 2023

Об этом рассказали в Министерстве обороны России

На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" ВС России было предотвращено выдвижение до взвода украинских боевиков. Об этом во вторник, 11 июля, рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
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Кроме того, пресечено выдвижение до взвода националистов в районе северо-западнее Старомайорского, сорвана атака противника в районе Макаровки, а в ходе наступления ВСУ на Времьевском выступе отражено пять контратак противника.

Украинская армия несет потери в живой силе и вооружениях, подчеркнул российский военный.

Ранее австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось сменить тактику, поскольку они полностью провалили первую фазу своего давно анонсированного контрнаступления. ВСУ "пытаются продвигаться маленькими штурмовыми группами, эта тактика очень и очень медленная, но она приносит успех".

Руководитель Военного комитета НАТО Роб Бауэр отмечал, что специальная военная операция на Украине не привела к радикальному сокращению военно-технических возможностей России. Как подчеркнул военный "нам никогда не следует недооценивать русских и их способность наносить ответный удар".

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