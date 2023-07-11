В России за неделю госпитализировали 1453 человека с COVID-19

Скончались 66 пациентов

С 3 июля по 9 июля в России госпитализировано 1453 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 11 июля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 6277 человек, скончались 66 пациентов с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 593 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 274. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 241 человек, в Московской области – 55.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22967718 случаев заболевания, зарегистрировано 399715 летальных исходов.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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