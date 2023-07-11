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Матвиенко опровергла обсуждение с КНР применения ядерного оружия в СВО

14:37
  • вторник
  • 11 июля 2023

Это вбросы провокаторов, подчеркнула политик

Темы применения ядерного оружия в ходе российской спецоперации на Украине нет в переговорном треке России и Китая. Такое заявление сделала во вторник, 11 июля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в КНР.
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По словам политика, "те, кто умышленно ее вбрасывают в информационное поле, они просто устраивают провокации", преследуя цель разжигания очередной волны русофобии и втягивания в нее Китая.

Матвиенко подчеркнула, что в диалоге Москвы и Пекина темы применения ядерного оружия на СВО "не было, нет и не может быть", сообщает ТАСС.

Еще в феврале 2023 года Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Документ состоит из 12 пунктов. Пекин предлагает уважать суверенитет всех стран, соблюдать международное право, отказаться от менталитета холодной войны и прекратить военные действия. Также инициативы КНР включают в себя обеспечение безопасности атомных электростанций, противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, содействие экспорту зерна и прекращение односторонних санкций.

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