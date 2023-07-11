Все атаки ВСУ отбиты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток предпринимали попытки наступательных действий на трех направлениях - донецком, южнодонецком и краснолиманском.

Все атаки успешно отбиты Вооруженными силами России, об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В общей сложности на трех направлениях были отбиты 13 атак. Противник потерял более 700 военных и более 50 единиц техники, в том числе иностранной.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал о пресечении серии попыток ВСУ перейти в наступление. В частности, пресечено выдвижение до взвода националистов в районе северо-западнее Старомайорского, сорвана атака противника в районе Макаровки, а в ходе наступления ВСУ на Времьевском выступе отражено пять контратак противника.

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