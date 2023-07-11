Володин предложил пересадить депутатов на "Москвичи" и "Лады"

Он призвал ориентироваться на отечественный автопром в госзакупках

В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк автомобилей Государственной думы пополнили "Лады" и "Москвичи", из этого и нужно исходить. Такое заявление сделал во вторник, 11 июля, председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы указал, что российские автомобили "стали другие, качественные", при этом "критика, которая раньше была, несостоятельна, потому что они из того же ряда автомобилей, которые, собственно, на рынке присутствуют".

Володин призвал в больших государственных закупках для органов государственной власти и бюджетных учреждений ориентироваться на отечественный автопром и предложил принять такое решение в отношении автомобилей, которыми пользуются депутаты Государственной думы, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что завод "Москвич" установил новый рекорд, реализовав только за июнь 1504 автомобиля. При этом за первые шесть месяцев 2023 года завод продал более четырех тысяч автомобилей "Москвич".

При этом Национальный союз защиты прав потребителей попросил главу кабмина Михаила Мишустина сделать так, чтобы наценка на автомобили российской сборки у дилеров не превышала 15%. Это позволило бы исключить искусственное завышение цен со стороны автодилеров.

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