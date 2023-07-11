AFP: Франция уже отправила Украине ракеты SCALP

Официально это не подтверждено

Франция уже осуществила поставки Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP. Об этом во вторник, 11 июля, рассказали источники во французском Министерстве вооруженных сил.

По словам собеседника Agence France-Presse, первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил.

Официально французский лидер Эмманюэль Макрон лишь 11 июля, перед открытием саммита НАТО в Вильнюсе, объявил о решении Парижа отправить Киеву ракет SCALP, которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары на большом расстоянии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что данный шаг Парижа вынуждает Москву принимать контрмеры. Он подчеркнул, что это "ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны", поскольку поставки вооружения на Украину лишь затягивают спецоперацию и утяжеляют участь страны.

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