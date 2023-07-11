ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

AFP: Франция уже отправила Украине ракеты SCALP

15:16
  • вторник
  • 11 июля 2023

Официально это не подтверждено

Франция уже осуществила поставки Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP. Об этом во вторник, 11 июля, рассказали источники во французском Министерстве вооруженных сил.
ФРГ отказала Киеву в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus

По словам собеседника Agence France-Presse, первые ракеты были поставлены в тот момент, когда президент Франции Эмманюэль Макрон об этом объявил.

Официально французский лидер Эмманюэль Макрон лишь 11 июля, перед открытием саммита НАТО в Вильнюсе, объявил о решении Парижа отправить Киеву ракет SCALP, которые позволят Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары на большом расстоянии.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что данный шаг Парижа вынуждает Москву принимать контрмеры. Он подчеркнул, что это "ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны", поскольку поставки вооружения на Украину лишь затягивают спецоперацию и утяжеляют участь страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ракета SCALP
Ракета SCALP
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.