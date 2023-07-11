Режим Зеленского не имеет самостоятельности

На данный момент какие-либо предпосылки для мирного договора между Россией и Украиной отсутствуют. Об этом в ходе очередного брифинга заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"К большому сожалению, сегодня нет ни малейших предпосылок для мирных переговоров", - заявила Матвиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что украинская сторона не имеет политической воли и самостоятельности для начала конструктивного диалога с Россией. По ее словам, руководство киевского режима принимает ключевые политические решения исключительно под пристальным надзором американских и европейских кураторов.

Она также добавила, что страны-участницы саммита НАТО в Вильнюсе не готовы к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, поскольку дестабилизирующая политика США является приоритетом для ведущих европейских держав.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия допускает переговоры по Украине только при признании текущих реалий.

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