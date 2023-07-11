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Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс

15:32
  • вторник
  • 11 июля 2023

Как заявил политик, "Украина заслуживает уважения"

Неопределенность западных партнеров Киева по вопросу членства Украины в НАТО является их слабостью. Такое заявление сделал во вторник, 11 июля, украинский президент Владимир Зеленский.
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По мнению политика, "беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины", при этом "добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины".

Зеленский потребовал уважения, которого, по его мнению, заслуживает Украина, и пообещал поднять данную тему на саммите в Вильнюсе, сообщает ТАСС.

Многие члены НАТО и генсек альянса уже указывали, что до завершения боевых действий Украина может не ждать вступления в этот военный блок. США также отмечали, что Украина пока не соответствует критериям членства в НАТО и сможет претендовать на него лишь после того, как проделает определенную работу.

Источники рассказали, что если на саммите в Вильнюсе Киев подаст официальную заявку на членство в НАТО, Германия и Соединенные Штаты ее заблокируют.

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