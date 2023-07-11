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Москвичам пообещали потепление в выходные после прохладных будней

15:45
  • вторник
  • 11 июля 2023

Об этом рассказали в Гидрометцентре

В предстоящие выходные температура в Москве повысится до плюс 25 градусов. Об этом во вторник, 11 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в пятницу погода будет еще холодная, но аномалия составит лишь три градуса и появится солнце, а дождь уже совсем небольшой.

В субботу возможен небольшой кратковременный дождь, днем воздух прогреется до 18-23 градусов. В воскресенье дневная температура составит 20-25 градусов, что уже близко к климатической норме, сообщает АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина рассказала, что в Москву и Подмосковье с северными тропосферными потоками уже хлынул арктический воздух, поэтому вплоть до пятницы в столичном регионе средняя за сутки температура воздуха ожидается ниже нормы этих июльский дней на четыре-пять градусов.

В частности, во вторник прогнозируется лишь 18-20 градусов тепла, в среду столбики термометров могут опуститься еще на один-два градуса ниже.

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