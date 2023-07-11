WSJ: Эрдоган попросил Байдена поставить Турции F-16 в обмен на принятие Швеции в НАТО

Анкара выдвинула новое условие вступления Стокгольма в альянс

Одним из условий ратификации договора о принятии Швеции в НАТО является поставка американских истребителей F-16 Турции, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий научного сотрудника Института Брукингса в Вашингтоне Аслы Айдынташбаш.

Как отметили в издании, накануне турецкие власти направили в США официальный запрос не только на покупку истребителей F-16, но и на модернизацию имеющихся в паркинге военно-воздушного флота 80 самолетов.

По данным научного сотрудника, запрос Минобороны Турции на покупку новейших американских истребителей является очередным условием вступления Швеции в НАТО.

Ранее в эфире телеканала CNN Türk сообщили, что национальное собрание Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

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