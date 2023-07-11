Выборы в США предопределят судьбу киевского режима

Возможности для возвращения Украиной потерянных территорий будут исчерпаны уже до конца текущего года. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО в Вильнюсе заявил президент Чехии Петр Павел.

"Окно возможностей для возвращения Украиной потерянных территорий закроется в этом году", - заявил Павел, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что шансы ВСУ на осуществление успешного контрнаступления зависят не только от погодных условий зимой, но и от результатов предстоящих выборов в США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неопределенность западных партнеров по вопросу членства Киева в НАТО является их слабостью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"