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Президент Чехии назвал следующие полгода решающими для Украины

16:33
  • вторник
  • 11 июля 2023

Выборы в США предопределят судьбу киевского режима

Возможности для возвращения Украиной потерянных территорий будут исчерпаны уже до конца текущего года. Об этом в ходе выступления на саммите НАТО в Вильнюсе заявил президент Чехии Петр Павел.

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"Окно возможностей для возвращения Украиной потерянных территорий закроется в этом году", - заявил Павел, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что шансы ВСУ на осуществление успешного контрнаступления зависят не только от погодных условий зимой, но и от результатов предстоящих выборов в США.  

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неопределенность западных партнеров по вопросу членства Киева в НАТО является их слабостью.  

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