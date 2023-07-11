Шойгу рассказал о самоотверженных действиях российских бойцов на передовой

Владимир Путин дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки

Беспилотник "Зала" взмывает в небо и через несколько минут уже контролирует территорию в нескольких десятках километров от оператора. Камера высокого разрешения позволяет безошибочно определить тип боевой техники противника и максимально оперативно передать координаты целей. Далее уже начинают работу артиллеристы. Как это происходит на практике - хорошо видно вот на кадрах с ореховского направления. Группа бронетехники противника, в основном натовские образцы, выдвигается к позициям 42-й мотострелковой дивизии. После чего танки и бронемашины точечно уничтожают.

Наиболее отличившихся бойцов, отражавших атаки, сегодня наградили орденами Мужества и медалями "За отвагу". Церемония проходила прямо на передовой. Недалеко все еще дымились остовы уничтоженной натовской техники. Кто-то из этих ребят уничтожил "Леопард". Кто-то подбил "Бредли". Одну из американских бронемашин сожгли наши разведчики, когда выносили раненых с поля боя.

Мужество и стойкость бойцов 42-й мотострелковой дивизии сегодня отметил и министр обороны Сергей Шойгу.

"Пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии. В результате двухсуточных практически непрерывных боев противник потерял на данном направлении до 90 человек личного состава, 4 танка из них 3 Leopard, 15 БМП, из которых 6 Bradley", - сообщил глава Минобороны.

В высшей степени эффективно показывают себя барражирующие боеприпасы "Ланцет". Этот танк ВСУ, выехав из укрытия под Артемовском, даже не успел сделать ни одного выстрела и был уничтожен дроном-камикадзе.

На купянском направлении на задание выходит подразделение разведчиков Западного военного округа. Сегодня необходимо подобраться как можно ближе к позициям националистов. В районе работает система радиоэлектронной борьбы. Сильные помехи не позволяют использовать беспилотник на большом расстоянии. Успешно преодолев несколько километров по болотистой местности, разведчики запускают дрон. Артиллеристы уже развернули орудия и ждут целеуказания.

Высокоточными ударами нашей артиллерии поражены опорные пункты и бронетехника противника на флангах артемовского направления, в районе Марьинки и Кременной.

"В ходе отражения атаки ВСУ в районе Работино было уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и восемь боевых машин пехоты. Таким образом, все планы ВСУ по наступлению были сорваны. Если говорить по другим направлениям: на донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения - про них можно отдельно говорить. Эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Хочу особо подчеркнуть, что, несмотря на свою загруженность, Верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению", - указал Шойгу.

В последние дни Киев активизировал наступательные действия. Однако добиться каких-либо значимых результатов, подчеркнули в Минобороны, так и не смог ни на одном участке фронта.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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