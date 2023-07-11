Польский генерал предрек Украине "дорогу в ад" из-за обещаний НАТО

Провал контрнаступления ВСУ очевиден для США

Руководство НАТО не планирует выполнять обещания о вступлении Украины в альянс. Об этом в ходе беседы с журналистами издания Do Rzeczy заявил экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"Началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями НАТО вымощена дорога в ад", - заявил Скшипчак.

При этом отставной военный подчеркнул, что страны-участницы саммита НАТО в Вильнюсе не примут каких-либо серьезных решений относительно вступления Украины в альянс.

Он также добавил, что после очевидного провала украинского контрнаступления власти США могут целенаправленно анонсировать возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Ранее президент Чехии Петр Павел в ходе выступления на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что возможности для возвращения Украиной потерянных территорий будут исчерпаны уже до конца текущего года.

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