Польский генерал предрек Украине "дорогу в ад" из-за обещаний НАТО

Провал контрнаступления ВСУ очевиден для США
Руководство НАТО не планирует выполнять обещания о вступлении Украины в альянс. Об этом в ходе беседы с журналистами издания Do Rzeczy заявил экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
"Началась карусель, от которой Украине не будет никакой пользы. А обещаниями НАТО вымощена дорога в ад", - заявил Скшипчак.
При этом отставной военный подчеркнул, что страны-участницы саммита НАТО в Вильнюсе не примут каких-либо серьезных решений относительно вступления Украины в альянс.
Он также добавил, что после очевидного провала украинского контрнаступления власти США могут целенаправленно анонсировать возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой.
Ранее президент Чехии Петр Павел в ходе выступления на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что возможности для возвращения Украиной потерянных территорий будут исчерпаны уже до конца текущего года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"