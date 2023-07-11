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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

16:53
  • вторник
  • 11 июля 2023

Глава Минобороны посетил Казанский вертолетный завод

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях татарстана, сообщила пресс-служба ведомства.
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Уточняется, что вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым министр посетил АО "Ремдизель", ведущее капитальный ремонт и модернизацию вооружения и военной техники. Кроме того, Шойгу посетил автозавод "КАМАЗ".

Также глава Минобороны осмотрел Казанский вертолетный завод. Министру доложили о производстве различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8 и легких вертолетов "Ансат".

Вместе с тем Шойгу посетил АО "Казанский оптико-механический завод". Предприятие выпускает многофункциональные лазерные дальномеры, приборы ночного видения, дневную наблюдательную оптику, тепловизионные приборы разведки.

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