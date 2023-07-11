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Первый с 2019 года самолет вылетел из Сочи в Тбилиси

17:40
  • вторник
  • 11 июля 2023

Полет длился чуть более часа

Из международного аэропорта Сочи в Грузию вылетел первый с 2019 года самолет, передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление авиакомпании Red Wings.

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По данным авиакомпании, пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта в Сочи примерно в 16:10 по московскому времени. Спустя чуть больше часа полета самолет российских авиалиний совершил посадку в аэропорту имени Шота Руставели в Тбилиси, заключили в пресс-службе Red Wings.

Напомним, что в начале мая президент России Владимир Путин издал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение с Грузией. Согласно указу российского лидера, теперь для граждан Грузии действует безвизовый режим.  

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