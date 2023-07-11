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Задержан подозреваемый в причастности к убийству Ржицкого

17:31
  • вторник
  • 11 июля 2023

Он был застрелен в понедельник

В Краснодарском крае задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации регионального центра Станислава Ржицкого, передает "ТВ Центр".

По версии следствия, его застрелили в понедельник во время утренней пробежки. Мужчину нашли уже мертвым прохожие. На теле жертвы обнаружены несколько ранений в спину и грудь. Преступника разыскивают.

О мотивах убийства пока нет достоверной информации, но следы могут вести на Украину. 42-летний Станислав Ржицкий во время службы на Черноморском флоте командовал подлодкой "Краснодар". За якобы нанесение ударов по украинским военным объектам его внесли в базу экстремистского ресурса "Миротворец". А сразу после убийства там появилась запись о том, что Ржицкий ликвидирован.

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