WSJ: НАТО обеспокоено контрнаступлением России в случае неудачи ВСУ на поле боя

Запад осознал стратегическую ошибку в противостоянии с Москвой

Политики ведущих стран Запада всерьез обеспокоены возможным контрнаступлением ВС России после сокрушительного поражения ВСУ на поле боя, передает издание The Wall Street Journal.

Авторы статьи подчеркнули, что перехват инициативы российскими военными в зоне СВО вселяет ужас в западных чиновников. По данным военных аналитиков, политики США и ЕС опасаются масштабного контрнаступления России после провала ВСУ на ключевых участках фронта.

При этом обозреватели издания также добавили, что промедление в поставках тяжелого вооружения Украине является стратегической ошибкой НАТО, которая привела к провалу украинского контрнаступления.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что руководство НАТО не планирует выполнять обещания о вступлении Украины в альянс.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"