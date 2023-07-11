Шойгу: ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли

Киев с 4 июня потерял в рамках контрнаступления более 26 тысяч военных

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о продолжающемся контрнаступлении ВСУ, передает ТАСС.

Как отметил глава ведомства, в целом ни на одном из направлений украинские силы своих целей не достигли. ВСУ с 4 июня потеряли в рамках контрнаступления более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц вооружения.

Шойгу при этом уточнил, что ВС России с 4 июня уничтожили более 1,2 тыс. танков ВСУ, включая 17 немецких Leopard, а также 43 американские гаубицы М777 и 46 самоходок производства Польши, США и Франции.

По словам министра, российские войска продолжают бить высокоточным оружием по поступающей с Запада технике и резервам ВСУ.

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