ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу: ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли

18:15
  • вторник
  • 11 июля 2023

Киев с 4 июня потерял в рамках контрнаступления более 26 тысяч военных

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о продолжающемся контрнаступлении ВСУ, передает ТАСС.

WSJ: НАТО обеспокоено контрнаступлением России в случае неудачи ВСУ на поле боя
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

Как отметил глава ведомства, в целом ни на одном из направлений украинские силы своих целей не достигли. ВСУ с 4 июня потеряли в рамках контрнаступления более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц вооружения.

Шойгу при этом уточнил, что ВС России с 4 июня уничтожили более 1,2 тыс. танков ВСУ, включая 17 немецких Leopard, а также 43 американские гаубицы М777 и 46 самоходок производства Польши, США и Франции.

По словам министра, российские войска продолжают бить высокоточным оружием по поступающей с Запада технике и резервам ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.