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Сергей Лёвкин: Комплекс зданий на Большой Дмитровке готовится к вводу в эксплуатацию

18:45
  • вторник
  • 11 июля 2023

Проект реализован в рамках госпрограммы "Градостроительная политика"

В Тверском районе столицы на улице Большая Дмитровка готовится к вводу в эксплуатацию комплекс, состоящий из четырех корпусов с апартаментами. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

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"На ул. Большая Дмитровка, д. 9 завершены работы по комплексу зданий. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. Комплекс состоит из четырех корпусов, объединенных попарно и организующих три закрытых внутренних двора", - приводит пресс-служба слова Левкина.

Уточняется, что в отдельных корпусах со второго по шестой этажи предусмотрены апартаменты. На первых этажах размещены вестибюли, а также помещения технического и бытового обслуживания. Также в трехуровневом подземном пространстве предусмотрена парковка. Въезд и проход на территорию комплекса организованы через арку отреставрированного исторического здания, центральным фасадом выходящего на улице Большая Дмитровка.

Сергей Левкин также добавил, что в основе колористического решения фасадов нового комплекса лежит концепция контраста черного и белого цветов с декоративными пилонами, облицованными зеркальным стеклом. По его словам, такое декоративное решение позволит не только подчеркнуть взаимодействие объекта с историческим зданием, но и визуально расширить пространство.

"Работы выполнены в рамках специальных мер, направленных на регенерацию исторической среды", - отметил Левкин.

При этом он подчеркнул, что основной задачей проекта является создание высококачественной среды, обеспечивающей высокий уровень комфорта.

Проект реализован в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части столицы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании госпрограммы "Градостроительная политика", принятой мэром Москвы Сергеем Собяниным, заключили в пресс-службе департамента. 

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