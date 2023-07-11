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Шойгу сообщил о переходе в контратаку на краснолиманском направлении

18:25
  • вторник
  • 11 июля 2023

ВСУ же продолжают безуспешные "мясные штурмы"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ продолжают безуспешные "мясные штурмы", пытаются на разных направлениях прорвать оборону российских войск.

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Как добавил глава Минобороны, за двое суток практически непрерывных боев радикалы потеряли три танка Leopard.

По словам министра, на краснолиманском направлении российские военные перешли в контратаку и продвинулись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту.

Шойгу также добавил, что предприятиям ОПК удалось в кратчайшие сроки нарастить производство особо востребованных образцов вооружения для выполнения боевых задач, передает ТАСС.

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