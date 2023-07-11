Шойгу сообщил о переходе в контратаку на краснолиманском направлении

ВСУ же продолжают безуспешные "мясные штурмы"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ продолжают безуспешные "мясные штурмы", пытаются на разных направлениях прорвать оборону российских войск.

Как добавил глава Минобороны, за двое суток практически непрерывных боев радикалы потеряли три танка Leopard.

По словам министра, на краснолиманском направлении российские военные перешли в контратаку и продвинулись на 1,5 километра в глубину и 2 километра по фронту.

Шойгу также добавил, что предприятиям ОПК удалось в кратчайшие сроки нарастить производство особо востребованных образцов вооружения для выполнения боевых задач, передает ТАСС.

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