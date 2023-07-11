Шойгу допустил использование Россией кассетных боеприпасов

Снаряды 155-го калибра у ВСУ фактически закончились

Как заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу, Россия ранее воздерживалась и пока что воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе специальной военной операции, но если США поставят такие снаряды Киеву, российские Вооруженные силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

По словам главы Минобороны, Вашингтон начал поставлять Киеву кассетные боеприпасы, так как снаряды 155-го калибра фактически закончились.

У России на вооружении есть вся номенклатура кассетных боеприпасов, и они гораздо эффективнее, чем американские, добавил Шойгу.

Он также сообщил, что Владимир Путин заслушивает доклады объединенной группировки и командиров дважды в сутки.

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