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Шойгу допустил использование Россией кассетных боеприпасов

18:28
  • вторник
  • 11 июля 2023

Снаряды 155-го калибра у ВСУ фактически закончились

Как заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу, Россия ранее воздерживалась и пока что воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе специальной военной операции, но если США поставят такие снаряды Киеву, российские Вооруженные силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.

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По словам главы Минобороны, Вашингтон начал поставлять Киеву кассетные боеприпасы, так как снаряды 155-го калибра фактически закончились.

У России на вооружении есть вся номенклатура кассетных боеприпасов, и они гораздо эффективнее, чем американские, добавил Шойгу.

Он также сообщил, что Владимир Путин заслушивает доклады объединенной группировки и командиров дважды в сутки.

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