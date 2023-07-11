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НАТО согласилась упростить процесс присоединения Украины

18:34
  • вторник
  • 11 июля 2023

Но в альянс Киев не примут до завершения конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе выступления на саммите альянса в Вильнюсе, что члены объединения согласились упростить процесс присоединения Украины.

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"Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требования для плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс", - приводит слова Столтенберга "Интерфакс".

Генсек добавил, что Украину пригласят в альянс, "когда союзники придут к выводу, что все условия соблюдены". При этом, по словам Столтенберга, все союзники по НАТО согласны, что невозможно принять Украину в альянс до завершения боевых действий.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский гневно заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, при этом добавляется "какая-то странная формулировка об условиях даже для приглашения".

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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