В НАТО призвали прекратить оказание любой помощи России при проведении СВО

Альянс продолжит поддерживать контакты с Москвой

Страны-участницы НАТО и других международных организаций должны немедленно прекратить оказание любой помощи России при проведении СВО. Об этом в ходе заключительного выступления на саммите НАТО в Вильнюсе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО призывает все страны прекратить оказание любой помощи России при проведении специальной военной операции", - заявил Столтенберг, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что руководство НАТО выступает против углубления стратегического партнерства между Китаем и Россией, поскольку внешнеполитические и военные доктрины этих стран противоречат не только ценностям, но и интересам альянса. По его словам, аналогичной позиции страны-участницы организации придерживаются относительно нарастающей военной интеграции Москвы и Минска.

Столтенберг также добавил, что НАТО не может считать Россию полноправным партнером, однако для предотвращения потенциальной эскалации конфликта на Украине альянс продолжит поддерживать связь с некоторыми представителями российской политической элитой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены объединения согласились упростить процесс присоединения Украины.

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