Блинкен допустил растягивание контрнаступления ВСУ на месяцы

Украинцы не могут прорвать оборону ВС России

Украинское контрнаступление будет разворачиваться на протяжении долгих месяцев. Об этом в ходе интервью телеканалу ABC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев", - заявил Блинкен.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что оборонительный потенциал ВС России не позволяет ВСУ ускорить темпы контрнаступления.

Он также добавил, что на данном этапе контрнаступления Украина не испытывает нехватки тяжелых вооружений и боеприпасов.

Ранее в Минобороны России сообщили, ВСУ в течение суток предприняли несколько попыток прорыва российской обороны на трех направлениях - донецком, южнодонецком и краснолиманском. По данным военного ведомства, все атаки украинских националистов были успешно отражены.

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