ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блинкен допустил растягивание контрнаступления ВСУ на месяцы

19:56
  • вторник
  • 11 июля 2023

Украинцы не могут прорвать оборону ВС России

Украинское контрнаступление будет разворачиваться на протяжении долгих месяцев. Об этом в ходе интервью телеканалу ABC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

WSJ: НАТО обеспокоено контрнаступлением России в случае неудачи ВСУ на поле боя
Bild: Контрнаступление становится все труднее для ВСУ

"Это то, что будет разворачиваться на протяжении гораздо большего числа недель и, возможно, гораздо большего числа месяцев", - заявил Блинкен.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что оборонительный потенциал ВС России не позволяет ВСУ ускорить темпы контрнаступления.

Он также добавил, что на данном этапе контрнаступления Украина не испытывает нехватки тяжелых вооружений и боеприпасов.  

Ранее в Минобороны России сообщили, ВСУ в течение суток предприняли несколько попыток прорыва российской обороны на трех направлениях - донецком, южнодонецком и краснолиманском. По данным военного ведомства, все атаки украинских националистов были успешно отражены. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.