Принять нельзя, отказать: итоги первого дня саммита НАТО

Никакой конкретики Киеву не предоставили

Люди в дорогих костюмах и со светлыми лицами широко улыбались и весело шутили. Никто не нарушил идиллии: человека в грязном свитере болотного цвета на церемонию совместного фотографирования не позвали. Не спешат и Украину приглашать в альянс. Поддерживать северо-атлантические устремления Киева - как и прежде - готовы лишь морально

"Мы примем много решений для еще более сильного союза. Это приблизит Украину к НАТО, где ей и место. Но пока мы не обеспечим победу Киева в этой войне, вопрос о членстве не может обсуждаться. Поэтому приоритет следует отдать увеличению практической и политической поддержки", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Украину освободят от необходимости выполнять требования плана действий по членству, добавляет генсек. Союзники согласовали такое решение. Процесс вступления в альянс изменится, станет одноэтапным. Однако - не все так просто, пишет немецкая газета Spiegel, в распоряжение которой попал текст итоговой декларации.

"Никаких сроков присоединения там не приводится. Уточняется, что Киев может быть приглашен только в том случае, если все члены альянса согласятся с тем, что условия для этого соблюдены. В частности, реформы в сфере демократии и оперативной совместимости с НАТО по-прежнему необходимы Украине на пути к членству. Министры иностранных дел стран НАТО должны регулярно анализировать прогресс", - говорится в материале.

Зеленского познакомили с документом на его пути в Вильнюс, где он завтра примет участие в совете "Украина - НАТО". Президент, похоже, не на шутку разозлился. В соцсетях буквально брызжет слюной: "Беспрецедентно и абсурдно, когда нет временных рамок и добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения. Похоже, нет готовности ни пригласить Украину в альянс, ни принять ее. Следовательно, остаётся возможность торговать нашим членством в НАТО на переговорах с Россией".

По данным газеты Politico, эта истерика не осталась без внимания западных дипломатов, отметивших, что Зеленский заходит слишком далеко. В кулуарах его уже открыто называют неблагодарным. Ведь всем ясно, что без внешней помощи - финансовой и военной - Киев и дня не продержался бы. Вот и в Вильнюсе объявлено, что Германия передаст несколько установок для систем ПВО Patriot, бронетранспортёры Marder, танки Leopard, средства разминирования и более 20 тысяч снарядов. Франция же снабдит Украину ракетами дальнего радиуса действия.

"Учитывая ситуацию с контрнаступлением, которое ведет Украина, я решил увеличить поставки вооружения и техники, чтобы дать украинцам возможность нанести удар в глубину, то есть позволяя Украине защищать свою территорию", - сказал президент Франции.

Эмманюэль Макрон говорит об аналогах британских ракет Storm Shadow класса "воздух-земля". ВСУ, получив их от Лондона, тут же ударили по жилым кварталам Луганска. Первые французские ракеты, как сообщается, уже доставлены на Украину. За процессом пристально следят в Кремле.

"Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры", - сказал Дмитрий Песков.

Не оставит Москва без ответа и присоединение к НАТО Швеции. Анкара все-таки согласилась ратифицировать заявку Стокгольма. Реджеп Эрдоган обещал как можно скорее передать протокол в турецкий парламент.

"Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса, от тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял, обеспечивал их относительно самостоятельную роль, обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене", - указал глава МИД России Сергей Лавров.

Переговоры Швеции и Турции шли непросто. Препятствием была позиция Стокгольма по курдским организациям, которые Анкара считает террористическими. Возмущение вызывало и публичное сожжение Корана. Сейчас западная пресса пишет, что требования Турции удовлетворили - в части борьбы с терроризмом, либерализации визового режима с ЕС и отмены санкций. Более того, Джо Байден поддержал стремление Анкары вступить в Евросоюз, а также обещал предоставить Турции истребители F-16.

Казалось бы, Эрдоган выторговал для себя все и даже больше. Вот только в Вашингтоне еще год назад говорили то же самое про истребители для Анкары, а воз и ныне там.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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