Подозреваемый задержан: что известно об убийстве Станислава Ржицкого

Следы могут вести на Украину

Подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе краснодарской мэрии задержали в Туапсе в съемном жилье. У 64-летнего Сергея Денисенко изъяли пистолет с глушителем и патроны.

"В настоящее время он допрашивается следователями в качестве подозреваемого. Назначено более 10 экспертиз. Устанавливается мотив убийства", - сообщили в СК.

Денисенко - уроженец Сумской области. Экс-глава украинской федерации карате-до. В последнее время проживал в Краснодаре. Отследить маршрут предполагаемого убийцы смогли по камерам видеонаблюдения.

В парке, где обнаружили тело, продолжают работать следователи. 42-летний Станислав Ржицкий ежедневно совершал здесь пробежки. Маршрут выкладывал в соцсети. Убийца подкарауливал именно на этой дорожке. Четыре выстрела, два из которых - в спину, не оставили жертве никакого шанса. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Соболезнования родным убитого чиновника поступают со всей страны. От бывших сослуживцев. До того, как уволиться в запас, капитан второго ранга Станислав Ржицкий был одним из лучших офицеров флота. Командовал подлодками "Алроса"и "Краснодар". Год назад Минобороны России опубликовало видеокадры пусков ракет из подводного положения по целям на Украине. Название субмарины тогда не уточнялось. Однако украинским националистам этих скупых данных хватило, чтобы обвинить именно Ржицкого в нанесении ударов. А теперь устроили пляски на костях.

Личные данные русского подводника были занесены на экстремистский сайт "Миротворец". Сразу после убийства там появилась запись - "ликвидирован". По словам родных Станислава Ржицкого, он подал рапорт на увольнение еще в декабре 2021 года и в спецоперации не участвовал. А в базу украинских нацистов попал еще в 2014-м, когда после воссоединения Крыма с Россией перегонял в наши воды подлодку "Запорожье".

"Это второй сын. Первый у нас давно уже тоже погиб. Мы как бы остались одни. И тем более сын такой, знаете, заботливый был, без конца созванивался, интересовался, помогал", - рассказал отец убитого.

Дело об убийстве - на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина. Официально представители режима Зеленского свою причастность к расправе над офицером отрицают.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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